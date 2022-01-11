КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японии – СМИ

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КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Такие данные приводит агентство Yonhap, ссылаясь на заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

В данный момент военные анализируют дальность и высоту полета объекта. Предполагается, что речь идет о баллистической ракете.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты. Утверждалось, что снаряд поразил цель на расстоянии 700 километров.

По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море вне исключительной экономической зоны.

Позднее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что ракетный пуск Северной Кореи представляет угрозу для безопасности и мира в регионе. По словам политика, это также является серьезной проблемой для всего мирового сообщества.