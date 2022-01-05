КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Восточного моря – СМИ

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Северная Корея запустила в сторону Восточного моря неизвестный снаряд. Об этом в среду, 5 января, со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

По данным береговой охраны Японии, предположительно, это была баллистическая ракета. Она упала в Японское море.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытательный пуск новой зенитной ракеты, разработанной Академией военных наук.

Запуск был произведен с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радиолокатора и проверки боевых характеристик ракеты.