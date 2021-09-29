КНДР испытала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8" – СМИ

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Фото: depositphotos/creisinger
Северная Корея провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР сообщает ТАСС.
Уточняется, что испытания прошли на одном из полигонов на севере страны.
По данным южнокорейского агентства Yonhap, на испытательном запуске присутствовали член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и ведущие официальные лица в секторе оборонной науки.
"Разработка гиперзвуковой ракеты – одна из пяти приоритетных целей пятилетки в области стратегических вооружений. Она <...> продвинулась в соответствии с последовательным, научным и надежным процессом разработки", – говорится в сообщении.
Минувшей ночью Северная Корея осуществила пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Данные действия осудили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, назвав их нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН и угрозой для мирового сообщества.
За две недели до этого КНДР с интервалом примерно в пять минут осуществила два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Северокорейские власти заявили, что они проходили в рамках испытания железнодорожного ракетного комплекса.
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