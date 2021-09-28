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В мире

01:19

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря – СМИ

за рубежом

Фото: depositphotos/creisinger

Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом во вторник, 28 сентября, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что сейчас в Сеуле изучают данные о происхождении снаряда, а также характеристики полета и запуска.

В середине сентября КНДР с интервалом примерно в пять минут осуществила два пуска ракет в сторону Японского моря. После этого северокорейские власти заявили, что пуски баллистических ракет проходили в рамках испытания железнодорожного ракетного комплекса.

За несколько дней до этого Центральное телеграфное агентство передало сообщение об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности – цели были поражены на расстоянии 1 500 километров.

КНДР показала новый пуск баллистической ракеты

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