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Политика

13:01

Южная Корея сообщила о пуске КНДР "неопознанного снаряда"

за рубежом политика безопасность

Фото: ТАСС/JEON HEON-KYUN/POOL/EPA

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР запустила снаряд, его тип пока не установлен, передает агентство Yonhap News.

Как отмечается, корейские военные анализируют данные о пуске. Это уже двенадцатый подобный пуск с мая, передает "Газета.ру".

Ранее о запуске КНДР двух ракет малой дальности в направлении Японского моря сообщила Япония. По словам министра обороны Японии Такэси Ивая, Япония намерена поддерживать тесный контакт с США и Южной Кореей и совместно заниматься сбором и анализом соответствующей информации.

Последний раз Северная Корея совершала запуск ракет малой дальности в мае текущего года. Запуск ракет с дальностью от 70 до 200 километров был осуществлен из города Вонсан на восточном побережье в северо-восточном направлении, в сторону Японского моря.

Произошедшее южнокорейские военные пусками баллистических ракет не посчитали. Япония также не зафиксировала каких-либо баллистических ракет над своей экономической зоной.

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