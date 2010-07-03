Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на замдиректора предприятия Сергея Седлера.

Инцидент произошел 17 июля в 04:00. Седлер отметил, что захват сейнера состоялся в 55 морских миля от территории КНДР, уточнив, что представители северокорейской власти высадились на судно во время его движения. Они отключили все средства связи, после этого моряков конвоировали в порт Вонсан.

Замдиректора компании добавил, что связаться с моряками у них до сих пор не получается, а представителю посольства в Пхеньяне только вчера удалось связаться с захваченным кораблем. В посольстве уверили, что все члены экипажа здоровы. Дипломаты прикладывают усилия, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию.

Моряков продолжают держать на судне, а капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов отправили в отель под арест. Седлер указал на неподобающие условия содержания моряков. По его словам, на корабле установилась высокая температура из-за отсутствия вентиляции. Также он сообщил, что никому пока неизвестно о судебном процессе по факту произошедшего.

В июне 2018 года российское судно "Палладий" было задержано портовыми властями в Пусане за долги по зарплате морякам. В конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.

В апреле нынешнего года в РФ вернулись трое членов экипажа российского судна. Таким образом, на родине оказались все моряки с танкера, кроме тех, кто отбывает наказание за попытку самовольно покинуть порт и сопротивление береговой охране.

