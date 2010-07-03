Российских моряков приговорили к тюрьме в Южной Корее

В Южной Корее суд приговорил к тюремному заключению пятерых российских моряков с судна "Палладий". Об этом сообщил ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков.
"Сегодня состоялось оглашение приговора", – отметил дипломат. По его словам, судовладельца приговорили к 2,5 года тюрьмы, а капитану "Палладия" дали один год. Еще трое моряков получили по десять месяцев тюрьмы. Кроме того, старшему механику назначили приговор с отсрочкой наказания. В южнокорейской судебной практике это означает условный срок, пояснил консул.
Быков также уточнил, что приговор вступает в силу через неделю, а до этого времени подсудимые могут подать апелляцию. Сотрудники российского консульства в Пусане в ближайшее время посетят СИЗО, где находятся россияне.
25 августа 2018 года российский танкер "Палладий" задержали в Пусане из-за долгов по зарплате. В начале сентября судно попыталось самовольно покинуть порт. В погоню отправились корабль береговой охраны и вертолет с десантом. При задержании команда "Палладия" оказала сопротивление. После этого судовладельца. капитана, старшего механика и одного из матросов поместили под стражу. Двое матросов ждали суда на борту судна.
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