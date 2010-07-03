Трое задержанных в Южной Корее моряков вернулись в Россию

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В РФ вернулись трое членов экипажа с задержанного прошлым летом в Пусане российского судна "Палладий", передает "Интерфакс".

Таким образом, на родине оказались все моряки с танкера, кроме тех, кто отбывает наказание за попытку самовольно покинуть порт и сопротивление береговой охране. К реальным и условным срокам южнокорейский суд приговорил судовладельца, капитана, старшего механика и еще троих моряков.

По словам председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, с помощью двух страховых свидетельств повар, боцман и донкерман купили билеты из Пусана до Владивостока и получили задержанную зарплату за последние четыре месяца.

В июне 2018 года российское судно "Палладий" было задержано портовыми властями в Пусане за долги по зарплате морякам. В конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.