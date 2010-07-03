Трое задержанных в Южной Корее моряков вернулись в Россию

В РФ вернулись трое членов экипажа с задержанного прошлым летом в Пусане российского судна "Палладий", передает "Интерфакс".
Таким образом, на родине оказались все моряки с танкера, кроме тех, кто отбывает наказание за попытку самовольно покинуть порт и сопротивление береговой охране. К реальным и условным срокам южнокорейский суд приговорил судовладельца, капитана, старшего механика и еще троих моряков.
По словам председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, с помощью двух страховых свидетельств повар, боцман и донкерман купили билеты из Пусана до Владивостока и получили задержанную зарплату за последние четыре месяца.
В июне 2018 года российское судно "Палладий" было задержано портовыми властями в Пусане за долги по зарплате морякам. В конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.