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Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительство страны.

"Ракеты не достигли нашей исключительной экономической зоны, прямой угрозы для национальной безопасности они не представляли", – приводит агентство Kyodo слова представителя японского правительства.

По словам министра обороны Японии Такэси Ивая, Япония намерена поддерживать тесный контакт с США и Южной Кореей и совместно заниматься сбором и анализом соответствующей информации.

Такэси Ивая также отметил, что в настоящий момент нет точной информации о том, какие ракеты были запущены северокорейской стороной, уточнив, что если были запущены баллистические ракеты, то пуск стал бы грубым нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени (23:34 по Москве). По некоторой информации, снаряды пролетели чуть больше 400 километров. При этом в КНШ заявили, что держат ситуацию под контролем.

Последний раз Северная Корея совершала запуск ракет малой дальности в мае текущего года. Запуск ракет с дальностью от 70 до 200 километров был осуществлен из города Вонсан на восточном побережье в северо-восточном направлении, в сторону Японского моря.

Произошедшее южнокорейские военные пусками баллистических ракет не посчитали. Япония также не зафиксировала каких-либо баллистических ракет над своей экономической зоной.

