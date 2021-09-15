КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря – СМИ

07:11 (обновлено 15.09.2021 08:41)
Фото: depositphotos/creisinger
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает агентство "Ренхап".
"В среду Северная Корея выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд в Восточное море <...>. Никаких других подробностей не было", – говорится в сообщении.
Береговая охрана Японии зафиксировала падение снаряда в море. Об этом сообщает "Киодо".
По данным агентства, местные власти предполагают, что КНДР, возможно, выпустила баллистическую ракету.
"В Минобороны заявили, что объект не заходил на территорию Японии. Предполагается, что он приземлился за пределами исключительной экономической зоны", – говорится в сообщении.
Позднее местные СМИ со ссылкой на береговую охрану Японии заявили, что через пять минут после запуска одного снаряда Северная Корея выпустила второй.
В понедельник, 13 сентября, Центральное телеграфное агентство Кореи передало сообщение об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности – цели были поражены на расстоянии 1 500 километров.
После этого в Пентагоне заявили, что данные действия подтверждают направление властей КНДР на развитие своей военной программы. Это может нести угрозы для соседних стран и международного сообщества, считают в американском ведомстве.
В прошлом году КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что пуски не нанесли ущерба японским судам и самолетам.
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