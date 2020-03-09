Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

04:49

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

за рубежом безопасность

Фото: EPA/KCNA/ТАСС

Северная Корея провела пуск трех ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap.

По данным генштаба Южной Кореи, ракеты были запущены из районов, прилегающих к городу Сондок. Данных о типе ракет, их дальности и высоте полета в Сеуле не приводят, передает "Комсомольская правда".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что пуски не нанесли ущерба японским судам и самолетам. Как отмечает Kyodo, ситуация будет рассмотрена в Японии на заседании Совета национальной безопасности.

1 января глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит разработку стратегического оружия. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена.

В 2018 году в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

После этого лидеры государств встречались еще дважды, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика