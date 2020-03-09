КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

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Северная Корея провела пуск трех ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap.

По данным генштаба Южной Кореи, ракеты были запущены из районов, прилегающих к городу Сондок. Данных о типе ракет, их дальности и высоте полета в Сеуле не приводят, передает "Комсомольская правда".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что пуски не нанесли ущерба японским судам и самолетам. Как отмечает Kyodo, ситуация будет рассмотрена в Японии на заседании Совета национальной безопасности.

1 января глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит разработку стратегического оружия. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена.

В 2018 году в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

После этого лидеры государств встречались еще дважды, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.