Китай и Россия попросили ООН снять основные санкции с Северной Кореи

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Китай и Россия просят Совбез ООН снять санкции в отношении ключевых северокорейских экспортных товаров, таких как уголь, железо, железная руда и текстиль, сообщает ИА "НСН".

Также проект резолюции предлагает снять запрет на работу северокорейцев за границей и отменить решения о репатриации всех тех, кто получает доходы за границей.

Резолюция также приветствует диалог между США и Северной Кореей и призывает к снижению военной напряженности на Корейском полуострове.

Также в документе содержится призыв к возобновлению шестисторонних переговоров или возобновлению консультаций в любом другом аналогичном формате для содействия мирному урегулированию.