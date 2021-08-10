Сестра Ким Чен Ына назвала учения США и Южной Кореи репетицией ядерной войны

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Фото: Pool Photo via AP/File/Jorge Silva
Военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи являются безумством и репетицией ядерной войны, заявила систра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.
Она также считает, что именно США форсируют проведение маневров, чтобы разрушить мир в регионе.
"Они являются репетицией войны, тренировкой ядерной войны, <...>, чтобы еще более идеально осуществлять планы операции, сутью которой является превентивный удар по нам. <...> США являются зачинщиком, разрушающим мир и безопасность региона", – приводит ее слова РИА Новости.
Ким Е Чжон также назвала нынешнюю администрацию Соединенных Штатов лицемерной и заявила, что Вашингтон и Сеул еще столкнутся с еще более опасной угрозой из-за игнорирования предупреждений и проведения опасных учений.
Ранее несколько южнокорейских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США и Южная Корея намерены провести на этой неделе подготовку к совместным учениям, которые запланированы на 16–26 августа. Уточнялось, что они пройдут в виде компьютерной симуляции без реальных тренировок. Сеул отказался подтвердить масштаб или даты учений, заявив, что все еще обсуждает детали с Вашингтоном.
В марте этого года сообщалось, что американские власти продолжают обзор своей политики в отношении КНДР. Вашингтон на протяжении месяца безуспешно пытался связаться с Пхеньяном. Уточнялось, что Штаты шли на контакт, чтобы снизить риск эскалации.
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