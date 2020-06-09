Южная Корея пожаловалась на отсутствие связи с КНДР

09:33
Фото: ТАСС/KCNA/ЕРА
Министерство по делам объединения двух Корей и южнокорейское военное ведомство не могут связаться с КНДР по военным линиям, передает "Газета.ру".
Они были подключены между двумя государствами в 2018 году после многолетнего перерыва. С этого времени Южная Корея и КНДР регулярно связывались друг с другом по военным линиям с целью взаимодействия по различным проблемным вопросам.
Ранее северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что 9 июня в 12:00 по местному времени власти страны ликвидирует все коммуникации подобного рода с Южной Кореей. Такой шаг был сделан в рамках прекращения сотрудничества с Сеулом, которое связано с разочарованием со стороны Пхеньяна в проводимой им политике.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын приковал к себе внимание тем, что не появлялся на публике на протяжении 20 дней. Ряд японских и южнокорейских СМИ полагало, что он перенес операцию на сердце и находился в тяжелом состоянии.
Однако 2 мая Ким Чен Ын появился на публике. В местной прессе опубликовали фотографии с церемонии открытия завода удобрений. Президент США Дональд Трамп отметил, что рад видеть северокорейского лидера в добром здравии.
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