В Госдуме сообщили, что Ким Чен Ын работает

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который не появлялся на публике с 12 апреля, работает, сообщил депутат Госдумы Казбек Тайсаев со ссылкой на представителя посольства КНДР в России.

"Все нормально, он работает, направил телеграмму президенту Южно-Африканской Республики по случаю национального праздника", – цитирует РИА Новости Тайсаева, который руководит депутатской группой дружбы с парламентом КНДР.

Парламентарий также призвал не верить ложным сообщениям о состоянии здоровья северокорейского лидера, а дождаться официальных данных.

В японских и южнокорейских СМИ ранее появились сообщения, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Последнее фото лидера было опубликовано 12 апреля. Тогда он провел инспекцию полка ВВС.

Позднее советник президента Южной Кореи рассказал, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров. По его словам, Ким Чен Ын с 13 апреля находится на юго-востоке страны.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что располагает информацией о состоянии лидера КНДР, но раскрывать подробности не будет. По его словам, информация о состоянии Ким Чен Ына может появиться у журналистов "в не столь отдаленном будущем".

26 апреля государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Уточнялось, что председатель Госсовета Северной Кореи передал благодарность строителям нового города Самчжиен.

