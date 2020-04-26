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Политика

01:25

Дипломат ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына

за рубежом политика

Фото: TASS/EPA/KCNA

Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг информацию о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как пишет Bloomberg, де Бенос является специальным представителем комитета по культурным связям Северной Кореи с зарубежными странами.

"Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной", – приводит его слова News.ru.

Заявление последовало после сообщения вице-директора гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн о смерти лидера Северной Кореи.

Японские и южнокорейские СМИ ранее писали, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии.

По данным Reuters, власти Китая отправили в КНДР группу медицинских специалистов, которые должны были консультировать Ким Чен Ына.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле слышали о болезни главы КНДР, но пока не уверены в достоверности сообщений.

У Южной Кореи нет данных об ухудшении здоровья главы КНДР Ким Чен Ына

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