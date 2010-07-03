Спецпредставителя КНДР по США казнили после саммита в Ханое

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После безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое был казнен спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хек Чхоль.

Об этом написала в пятницу южнокорейская газета The Chosun Ilbo, сославшись на источники в КНДР.

По данным издания, в марте по обвинению в шпионаже в пользу США также были казнены четыре представителя МИД КНДР, которые участвовали в переговорах.

Сообщается, что еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, были отправлены в исправительные лагеря.

Саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, лидеры двух стран не смогли договориться и не стали подписывать совместный документ.

25 апреля Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились во Владивостоке. Перед переговорами с участием делегаций они почти два часа беседовали тет-а-тет. Политики вдвое превысили отведенное на данный формат время. Путин назвал переговоры обстоятельными. Глава КНДР подарил Путину корейский меч, а взамен получил набор стаканов с подстаканниками.

Бронепоезд председателя Госсовета Северной Кореи прибыл в Россию 24 апреля. В частности, состав остановился на приграничной станции Хасан, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы.

