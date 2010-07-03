Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина в Северную Корею.

В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) отмечается, что президент России может приехать "в любое удобное для него время". В свою очередь отмечается, что "приглашение было с готовностью принято".

25 апреля Путин и Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке. Перед переговорами с участием делегаций они почти два часа беседовали тет-а-тет. Отмечалось, что политики вдвое превысили отведенное на данный формат время.

Позже лидеры государств обменялись подарками. Глава КНДР подарил Путину корейский меч, а взамен получил набор стаканов с подстаканниками. Кроме того, Ким Чен Ын попробовал традиционные блюда российской кухни – борщ и пельмени.