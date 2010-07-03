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10:34

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

политика за рубежом

10:34

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Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не сумели достичь соглашения по итогам саммита в Ханое. При этом, по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, они провели "конструктивную" встречу, передает РИА Новости.

В частности, политики обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации. Сандерс уточнила, что хотя стороны не пришли к единому мнению, делегации США и КНДР ожидают дальнейших встреч.

Саммит глав двух государств проходит во вьетнамском Ханое. 27 февраля встреча политиков продлилась 2,5 часа, за которые они обсудили договоренности, достигнутые на переговорах в Сингапуре в июне 2018 года.

Вторая встреча состоялась 28 февраля. Весь саммит Трамп назвал продуктивным, выразив надежду на успешное многолетнее сотрудничество с Ким Чен Ыном. Последний же подтвердил готовность провести денуклеаризацию КНДР.

политика за рубежом

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