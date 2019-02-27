Лидеры США и КНДР встретились в Ханое

Второй в истории саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына начался 27 февраля. Во вьетнамском Ханое политики сперва провели короткую встречу тет-а-тет, а затем отправились на совместный ужин в расширенном составе, передает ТАСС.
Основная часть переговоров лидеров Штатов и КНДР, выразивших надежду на успешное проведение саммита, намечена на последний день зимы.
Встретившись с Ким Чен Ыном Трамп отметил, что хочет, чтобы нынешние переговоры были успешней, чем прежние. "Мы достигли больших успехов, и, полагаю, наибольший из них – это наши отношения", – сказал американский лидер.
В среду главы двух государств прибыли к старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole, где увидели друг друга впервые с июня прошлого года.
Ким Чен Ын прилетел во Вьетнам 26 февраля. Его встретили руководители провинции Лангшон, школьники с флажками КНДР и более 100 журналистов.
Основная темой вторых переговоров политиков станет урегулирование ситуации на Корейском полуострове.
Впервые лидеры США и КНДР встретились в июне 2018 года в Сингапуре. По ее итогам было подписано соглашение, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Пхеньян подтверждает свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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