Лидеры США и КНДР встретились в Ханое

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Второй в истории саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына начался 27 февраля. Во вьетнамском Ханое политики сперва провели короткую встречу тет-а-тет, а затем отправились на совместный ужин в расширенном составе, передает ТАСС.

Основная часть переговоров лидеров Штатов и КНДР, выразивших надежду на успешное проведение саммита, намечена на последний день зимы.

Встретившись с Ким Чен Ыном Трамп отметил, что хочет, чтобы нынешние переговоры были успешней, чем прежние. "Мы достигли больших успехов, и, полагаю, наибольший из них – это наши отношения", – сказал американский лидер.

В среду главы двух государств прибыли к старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole, где увидели друг друга впервые с июня прошлого года.

Ким Чен Ын прилетел во Вьетнам 26 февраля. Его встретили руководители провинции Лангшон, школьники с флажками КНДР и более 100 журналистов.

Основная темой вторых переговоров политиков станет урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Впервые лидеры США и КНДР встретились в июне 2018 года в Сингапуре. По ее итогам было подписано соглашение, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Пхеньян подтверждает свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.