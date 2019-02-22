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16:22

Россия пожелала успеха саммиту Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме

политика

16:22

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Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Россия желает успеха новому саммиту президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Пожелания успехов, конечно, безусловно, мы можем адресовать нашим американским партнерам и всем тем, кто задействован в этом процессе. Желаем, безусловно, реализации того, о чем было сказано в частности американской стороной, а именно – урегулировании ситуации", – цитирует ее РИА Новости.

При этом Захарова подчеркнула, что при решении подобной многолетней проблемы необходимо оставаться реалистами.

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Ханое, во Вьетнаме, 27-28 февраля.

Политологи отмечают, что тот факт, что саммит будет проводиться не в Дананге, как этого хотела американская сторона, а в предложенном Северной Кореей Ханое, можно считать уступкой со стороны США.

Первый в истории саммит США – КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

политика

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