Лидер КНДР прибыл во Вьетнам на встречу с Трампом

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Лидер КНДР Ким Чены Ын прибыл на бронепоезде во Вьетнам, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал "МИР 24" во вторник, 26 февраля.

Поезд Ким Чен Ына прибыл на станцию Донгданг. Лидера Северной Кореи встретили руководители вьетнамской провинции Лангшон, школьники с флажками КНДР, а также более 100 журналистов.

После торжественной церемонии Ким Чен Ын на автомобиле Mercedes Pulllman отправился в столицу Вьетнама. Трасса, по которой следует кортеж северокорейского лидера, закрыта для гражданского транспорта.

Саммит США-КНДР пройдет в Ханое 27 и 29 февраля. В рамках мероприятия состоится вторая в истории встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Основная тема переговоров – урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Первая встреча американского и северокорейского лидеров прошла в июне 2018 года в Сингапуре. По ее итогам было подписано соглашение, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Пхеньян подтверждает свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

