Трамп не обсуждал с Путиным саммит США и КНДР – Песков

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали предстоящий саммит США – КНДР. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, интересовался ли глава Белого дома позицией российского коллеги по поводу саммита, Песков ответил: "Нет, они давно уже не говорили по телефону". Просьбу объяснить слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о консультациях Вашингтона с Москвой при подготовке саммита, пресс-секретарь президента переадресовал в российский МИД.
Саммит США – КНДР впервые прошел в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о планах провести денуклеаризацию страны, а Трамп, в свою очередь, гарантировал безопасность КНДР. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 27 и 28 февраля. Она пройдет во вьетнамском Ханое.
25 февраля на российско-вьетнамской конференции клуба "Валдай" глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Вашингтон не может требовать от Пхеньяна выполнять свои обязательства в одностороннем порядке и при этом вводить против Северной Кореи новые санкции.
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