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15:30

Трамп не обсуждал с Путиным саммит США и КНДР – Песков

власть политика

15:30

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали предстоящий саммит США – КНДР. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, интересовался ли глава Белого дома позицией российского коллеги по поводу саммита, Песков ответил: "Нет, они давно уже не говорили по телефону". Просьбу объяснить слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о консультациях Вашингтона с Москвой при подготовке саммита, пресс-секретарь президента переадресовал в российский МИД.

Саммит США – КНДР впервые прошел в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о планах провести денуклеаризацию страны, а Трамп, в свою очередь, гарантировал безопасность КНДР. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 27 и 28 февраля. Она пройдет во вьетнамском Ханое.

25 февраля на российско-вьетнамской конференции клуба "Валдай" глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Вашингтон не может требовать от Пхеньяна выполнять свои обязательства в одностороннем порядке и при этом вводить против Северной Кореи новые санкции.

власть политика

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