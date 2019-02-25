Лавров прокомментировал санкции США против КНДР

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Вашингтон не может требовать от Пхеньяна всего в одностороннем порядке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-вьетнамской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам министра, ранее стороны договорились, что Пхеньян перестает заниматься испытаниями ракет. "В ответ для Северной Кореи была предложена программа по мирному использованию атомной энергии, экономические вещи, в которых Северная Корея была заинтересована", – напомнил Лавров. "И была договоренность, что не будет больше новых санкций", – цитирует министра РИА Новости.

Однако, пояснил Лавров, северокорейские власти заморозили эту договоренность с США, так как Вашингтон нарушил условие о санкциях. По словам министра, "такие санкции были объявлены американцами в отношении некоего банка в Макао, который что-то там предпринимал когда-то по обслуживанию операций Северной Кореи". "В общем, это было сверх того, о чем договорились", – подытожил глава российского МИД.

Он также подчеркнул, что "нельзя требовать в одностороннем порядке полного выполнения всего от Пхеньяна и лишь потом начинать думать, облегчать ли санкционное давление и каким образом".

Ранее в МИД РФ пожелали успеха саммиту президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Вьетнаме. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что при решении подобной многолетней проблемы необходимо оставаться реалистами.

Первый в истории саммит США – КНДР состоялся в Сингапуре в июне прошлого года. Тогда Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а Трамп гарантировал безопасность КНДР. Вторая встреча лидеров пройдет во вьетнамском Ханое 27 и 28 февраля.