В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о болезни Ким Чен Ына

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле слышали о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, но пока не уверены в достоверности данных сообщений. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждем официальных данных", – сказал Песков.

Накануне южнокорейское издание Daily NK сообщило со ссылкой на своего источника в Северной Корее, что Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

Источник издания отмечал, что реабилитацию лидер КНДР проходит на своей даче в 100 километрах к северо-востоку от Пхеньяна. При этом официальные лица в Северной и Южной Корее заявили, что информация не соответствует действительности, а с Ким Чен Ыном все в порядке.

Телеканал CNN со ссылкой на своего источника, в свою очередь, сообщил, что США намерены проверить правдивость информации о болезни северокорейского лидера.

