США расширили список санкций по КНДР

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Соединенные Штаты приняли решение расширить санкционный список по Северной Корее. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Отмечается, что санкции введены против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.

Ранее в КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации. Советник северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что США сперва должны выполнить требования Пхеньяна, после чего между странами может быть возобновлен диалог.

10 января сообщалось, что власти Великобритании готовятся запустить собственный санкционный режим, который, как ожидается, начнет действовать после Brexit. По некоторым данным, санкции могут ввести в отношении граждан РФ, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии. Связаны они будут с предполагаемыми нарушениями прав человека.

В конце декабря Китай и Россия попросили Совбез ООН снять санкции в отношении ключевых северокорейских экспортных товаров, таких как уголь, железо, железная руда и текстиль.

Также проект резолюции предлагает снять запрет на работу северокорейцев за границей и отменить решения о репатриации всех тех, кто получает доходы за границей. Резолюция также приветствует диалог между США и Северной Кореей и призывает к снижению военной напряженности на Корейском полуострове.

