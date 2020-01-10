США ужесточили санкции в отношении Ирана

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Соединенные Штаты ужесточили санкционный режим в отношении ряда секторов экономики Ирана и тех, кто поддерживает с ними деловые отношения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова министра финансов США Стивена Мнучина.

"Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима вследствие нападения на войска США и наших союзников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп издал соответствующий указ, согласно которому вводятся дополнительные санкции против тех, кто владеет, эксплуатирует, ведет торговлю или оказывает помощь секторам иранской экономики. В частности, речь идет о строительстве, производстве, текстильной промышленности и горном деле.

По словам Мнучина, из-под действия санкционной политики будут выведены иностранные граждане и организации, которые участвуют в расследовании авиакатастрофы с участием украинского самолета в Тегеране.

Помимо этого, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Штаты облагают санкциями восемь представителей руководства Ирана, поскольку американские власти полагают, что Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской ракетой.

Ранее в Иране опровергли версию о ракетном ударе по украинскому лайнеру. Специалисты исключили подобное развитие событий после того, как был проведен анализ действий пилотов воздушного судна.