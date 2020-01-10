Дипломат Платошкин оценил действия Ирана в конфликте с США

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Дипломат Николай Платошкин прокомментировал ИА "НСН" действия Ирана в конфликте с Соединенными Штатами. Он похвалил иранские власти за их позицию в отношении США.

"Браво, Иран! Показали миру, что гегемонизму США можно успешно противостоять. Хочу подчеркнуть гениальность иранского руководства. Они спасли национальную честь, нанесли удар, но избежали полномасштабной войны", – отметил он.

По словам дипломата, подобные действия свидетельствуют о высоком уровне государственного управления.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по американской военной базе в Ираке.

Это стало ответом на удар американцев по аэропорту Багдада. В результате этого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Позднее в США заявили, что введут против Тегерана дополнительные экономические санкции.