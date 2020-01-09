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Политика

09 января, 21:00

Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США – Трамп

политика происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани готовил взрыв одного из американских посольств. Об этом сообщает ТАСС.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно", – заявил американский лидер.

Именно факт подготовки взрыва посольства стал причиной устранения Сулеймани, подчеркнул глава государства. Однако о каком именно дипломатическом ведомстве шла речь, Трамп не уточнил.

В ночь на 3 января США совершили ракетный удар по международному аэропорту Багдада. В результате этого погиб иранский генерал Касем Сулеймани,
командующий силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Во время церемонии прощания с ним произошла давка. Жертвами стали более 50 человек.

8 января Иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по американской военной базе в Ираке. В преддверии этого сообщалось о подготовке 13 сценариев мести США за убийство генерала.

Иран нанес удары по американским базам в Ираке

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