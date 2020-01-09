Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США – СМИ

Власти США считают, что Иран намерено выверял ракетные удары по объектам США в Ираке для избежания серьезного ущерба. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США.

По словам собеседника издания, подобная позиция позволила Ирану "сохранить лицо" и избежать развязывания масштабных военных действий. Он также добавил, что США еще днем 7 января знали список объектов, по которому Иран может нанести удары.

Обстановка на Ближнем Востоке ухудшилась после удара США по объектам в Сирии и Ираке в конце 2019 года. В ночь на 3 января США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани.

Позднее госсекретарь Штатов Майк Помпео отметил, что некоторые жители Ирака и Ирана считают авиаудар актом свободы. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что генерал отвечал за гибель миллионов человек, куда, в том числе, входят жители Америки.

В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство расторгнуть соглашение с международной коалицией во главе с США.

В ночь на среду Иран ударил по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Местные СМИ отмечали, что в результате атаки погибли 80 человек.

