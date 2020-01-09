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В мире

10:32

Опубликовано фото военных баз США в Ираке после ракетного удара — СМИ

безопасность за рубежом

Фото: twitter.com/business

Американское агентство Bloomberg опубликовало спутниковые снимки, на которых, предположительно, видны последствия ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке. Об этом сообщает "Газета.ру".

Издание подчеркивает, что иранские военные использовали управляемые ракеты. Таким образом они стремились избежать потерь со стороны американских военнослужащих.

В ночь на среду Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США: базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле. Атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранские СМИ сообщали, что в результате ударов погибли 80 человек.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что ни один из американских солдат не пострадал от иранских ракет, а самим объектам был нанесен минимальный ущерб. Глава Белого дома подчеркнул, что избежать жертв удалось благодаря "хорошей работе системы раннего оповещения".

Трамп также пообещал ввести новые жесткие экономические санкции в отношении Тегерана, которые останутся в силе до тех пор, пока Иран "не изменит свое поведение".

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