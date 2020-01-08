Трамп выступил с заявлением по поводу ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке

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Граждане США не пострадали в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке. Самим объектам был нанесен минимальный ущерб, заявил Дональд Трамп, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

"Потерь среди личного состава нет, все наши военнослужащие в безопасности, и лишь минимальный ущерб нанесен нашим военным базам", – цитирует ТАСС президента США.

По его словам, избежать жертв среди американцев и иракцев удалось благодаря "хорошей работе системы раннего оповещения".

Вместе с тем, Вашингтон введет новые жесткие экономические санкции в отношении Тегерана. "Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", – сказал американский лидер.

Также Трамп намерен требовать от НАТО более активного участия в процессах на Ближнем Востоке.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что в результате атаки погибли 80 человек.