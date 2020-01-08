По американской военной базе в Ираке нанесли ракетный удар

Фото: официальный Twitter-аккаунт Press TV

Американская военная база Эйн-аль-Асад, расположенная на западе Ирака, подверглась ракетной атаке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Sky News.

В свою очередь, чиновник США подтвердил информацию о ракетном ударе. По его словам, данные о пострадавших или ущербе в результате атаки пока отсутствуют.

Ответственность за нанесение ракетного удара по американской авиабазе взял на себя Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил иранский телеканал Press TV в своем официальном аккаунте в Twitter.

"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе Эйн-аль-Асад в Ираке десятками ракет", – говорится в сообщении.

О ситуации вокруг обстрела было доложено президенту США Дональду Трампу. Об этом информирует пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм.

"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", – подтвердила Гришэм.

В ночь на 3 января США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Позднее госсекретарь Штатов Майк Помпео отметил, что некоторые жители Ирака и Ирана считают авиаудар актом свободы. Дональд Трамп же и вовсе написал, что генерал был ответственен за гибель миллионов человек, в числе которых и американцы.