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В мире

05:53

Иранский генерал погиб в Багдаде при ракетном обстреле США

за рубежом

Фото: EPA/ТАСС/Sedat Suna

Иран сообщил о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, иранские вооруженные силы) Касема Сулеймани. Об этом сообщил государственный телеканал IRINN, сославшись на заявление КСИР.Генерал был убит в результаты атаки вертолетов США, передает РИА Новости.

Сулеймани командовал спецподразделением "Кудс" в составе КСИР. Оно отвечает за организацию военных операций за рубежом. Также погибли замглавы иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса и руководитель управления общественных связей Мухаммед аль-Джабири.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео ранее обвинил первого в нападении на посольство США в Багдаде 31 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости защитить персонал посольства и объекты США в Ираке, а также направил в Багдад 750 военнослужащих.

Протестующие подожгли забор и проникли за внешний периметр ограды дипломатического представительства. Пострадавших среди американских дипломатов не было. Акция прошла в знак протеста против атаки ВВС США по объектам движения "Хезболла" в городе Эль-Каим 29 декабря.

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