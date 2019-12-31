Трамп обвинил Иран в нападении на американское посольство в Багдаде

Фото: depositphotos/actionsports

Дональд Трамп назвал Иран организатором беспорядков у посольства США в Багдаде. Он пригрозил исламской республике "полным привлечением к ответственности", сообщает ИА "НСН".

"Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке", – написал президент США В Twitter. Он также

обвинил Тегеран в убийстве американского контрактника и ранении других граждан США.

Американское посольство в Багдаде попытались взять штурмом после похорон жертв авианалета США на базы группировки "Катаиб Хезболлах".

Территорию посольства закидали бутылками с водой, также были сломаны камеры наружного наблюдения. Дипломатических работников, в том числе посла США, эвакуировали из здания заранее, и к настоящему времени он покинули Ирак.