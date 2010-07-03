Премьер-министр Ирака согласился подать в отставку

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Президент Ирака Бархам Салех заявил, что премьер-министр страны Адель Абдель Махди согласился подать в отставку, сообщает телеканал Al-Sumaria.

"Премьер объявил о своем согласии уйти в отставку при условии, что политические блоки договорятся об альтернативе, чтобы в стране не было конституционного вакуума", – отметил он.

С конца сентября жители Ирака выходят на улицы крупных городов, выражая недовольство политикой действующего правительства.

Протестующие недовольны плохими условиями жизни, безработицей и коррупцией. Демонстранты требуют отставки властей.

С начала антиправительственных выступлений в стране убиты более 220 человек, около 8 000 получили ранения.