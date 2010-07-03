МИД Турции отреагировал на решение США одобрить санкции против Анкары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство иностранных дел Турции прокомментировало решение американских конгрессменов одобрить пакет санкций против Анкары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

В турецком министерстве отметили, что санкции несовместимы с основами сотрудничества стран в рамках НАТО. Кроме того, такое решение противоречит договоренностям по Сирии, которые были достигнуты между Турцией и США в середине октябре.

МИД Турции призвал Белый дом принять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Накануне палата представителей американского конгресса поддержала пакет санкций против Турции в связи с проведением военной операции на севере Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии. Он отметил, что прекращение огня на сирийской границе соблюдается уже на протяжении пяти дней. Глава государства также уточнил, что "санкции будут сняты, если только не произойдет чего-то, что нас не обрадует".

