Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

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Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA.

По данным агентства, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты.

Ранее американские военные уничтожили собственную авиабазу в сирийской провинции Эль-Хасака после вывода оттуда своих сил. Вооруженные силы США разбомбили базу, где были обустроены взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка.

База находилась в районе Телль-Байдар. Там идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами.

19 октября стало известно, что Турция договорилась с США о создании зоны безопасности. Ее протяженность составит 444 километра, глубина – 32 километра.

В зону безопасности войдут провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Турецкие вооруженные силы будут контролировать ее.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии. ЕС раскритиковал атаку турецкой армии, а Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.