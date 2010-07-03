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Политика

23 октября, 19:15

Трамп поручил снять санкции с Турции

политика происшествия

Фото: ТАСС/АР/Pablo Martinez Monsivais

Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии, сообщает РИА Новости.

Выступая в Белом доме президент США отметил, что прекращение огня на сирийской границе соблюдается уже на протяжении пяти дней.

Он также уточнил, что "санкции будут сняты, если только не произойдет чего-то, что нас не обрадует".

Турция приостановила операцию "Источник мира", начатую 9 октября после того, как Дональд Трамп объявил о выводе американских отрядов с севера арабской республики.

Накануне Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что военные из РФ и Сирии будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира".

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