Трамп поручил снять санкции с Турции

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Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии, сообщает РИА Новости.

Выступая в Белом доме президент США отметил, что прекращение огня на сирийской границе соблюдается уже на протяжении пяти дней.

Он также уточнил, что "санкции будут сняты, если только не произойдет чего-то, что нас не обрадует".

Турция приостановила операцию "Источник мира", начатую 9 октября после того, как Дональд Трамп объявил о выводе американских отрядов с севера арабской республики.

Накануне Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что военные из РФ и Сирии будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира".