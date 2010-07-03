Минобороны показало на карте зону патрулирования российских военных в Сирии

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Министерство обороны составило карту с зоной на северо-западе Сирии, где патрулирует военная полиция России. Карта опубликована на сайте ведомства. Военнослужащие прибыли в регион 23 октября по договоренности президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Известно, что российская военная полиция и подразделения армии Турции будут совместно патрулировать полосу шириной 10 километров от сирийско-турецкой границы.

На карте Минобороны также показаны пограничные посты Сирии, зона, куда планируется отвод курдских подразделений, а также граница приостановленной турецкой операции "Источник мира".

Фото: syria.mil.ru



Ранее во вторник турецкая армия остановила операцию "Источник мира" в Сирии, которая началась после отзыва оттуда американской армии. Отказ от операции объясняется тем, что накануне Москва и Анкара заключили соглашение, по которому российско-турецкие войска приступят к совместному урегулированию ситуации в Сирии.

В среду сирийские и российские военные заняли в районы, граничащие с зоной турецкой операции "Источник мира". Курдским отрядам дается 150 часов, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией. После этого Россия и Турция начнут совместное патрулирование границ.