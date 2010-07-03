13:14
Фото: ТАСС/AP Photo/Baderkhan Ahmad
Турция приостановила операцию "Источник мира" в Сирии, сообщает агентство Anadolu. Ранее Москва и Анкара приняли меморандум о взаимопонимании.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что операция не закончена, а вооруженные силы страны всегда готовы при необходимости дать отпор курдам.
"Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, мины-ловушки — все это надо зачистить. Еще есть много работы", – сказал министр.
В Минобороны Турции считают, что благодаря сочинскому соглашению с Россией пропала необходимость в новой военной операции в Сирии. Ведомство подчеркнуло, что армия не допустит появления террористического коридора к югу от границы страны.
22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры по ситуации в Сирии. Лидеры пришли к договоренности о том, что существующий статус-кво сохраняется в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров.
Путин и Эрдоган встретились в Сочи
В среду сирийские и российские военные войдут в зону, которая находится за пределами турецкой операции. Войска должны отвести курдские подразделения на 30 километров от границы, операция должна завершиться за 150 часов. Также курдов выведут из Манбиджа и Талль-Рифата.
После этого Россия и Турция начнут совместное патрулирование границ к западу и востоку от района операции "Источник мира". По договоренности, Москва и Анкара продолжат борьбу с террористами на границе с Сирией и займутся безопасным и добровольным возвращением беженцев.
Турецкая операция "Источник мира" началась в Сирии 9 октября после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских отрядов с севера арабской республики.
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