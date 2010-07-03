Кремль обвинил США в предательстве курдов в Сирии

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Последние несколько лет США были самыми близкими союзниками курдов, а недавно бросили их, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, если курдские формирования с вооружениями не отойдут, то отойти придется сирийским пограничникам и российской военной полиции.

"И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", – заключил он.

Так Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри. Тот усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях с Турцией территории.

9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Турецкая авиация нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии. Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Анкары.

19 октября стало известно, что Турция договорилась с США о создании зоны безопасности. В зону безопасности войдут провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская военная полиция и сирийские войска будут совместно патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира".

23 октября стороны приняли меморандум, предполагающий остановку операции в Сирии и отвод курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов. Минобороны Турции отметило, что вывод курдских войск завершен и сейчас нет необходимости в еще одной военной операции.