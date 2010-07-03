Российские военные начали патрулировать позиции вблизи Манбиджа

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Фото: ТАСС/Stringer/Xinhua
Российская военная полиция начала патрулирование позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж, который находится в провинции Алеппо, сообщил РИА Новости представитель военных.
По словам собеседника агентства, военные проходят по маршруту, пролегающему в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур. По его словам, ранее эту местность патрулировали военнослужащие США.
"Кроме того, патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака. Сейчас здесь тоже позиции сирийской армии", – отметил представитель военной полиции.
В последние дни по Саджуру прошла линия разграничения между сирийской армией и боевиками протурецких группировок, выступающих на стороне Анкары.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщил, что российская военная полиция и войска Сирии будут вместе патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира". Лавров подчеркнул, что разрешение курдского вопроса в Сирии невозможно без восстановления контроля Дамаска над границей с Турцией.
22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры в Москве. По словам главы РФ, лидеры достигли "очень важных, если не судьбоносных" соглашений по Сирии.
9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже он отметил, что согласовал "Источник мира" с Россией.
Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии, а Трамп подписал указ о санкциях против Анкары. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности к военным действиям против Турции.
Путин и Эрдоган встретились в Сочи
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