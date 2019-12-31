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В мире

15:16

Протестующие подожгли вход в посольство США в Багдаде

за рубежом

Фото: HanaComani

В Багдаде протестующие подожгли вход в посольство США после ударов американской авиации по шиитскому ополчению. Об этом сообщает РИА Новости.

Акции протеста у здания дипломатической миссии начались после похорон погибших при ударах США. Протестующие пытались штурмовать главные ворота посольства, однако их оттеснили.

На территории вокруг посольства находятся тысячи сторонников шиитского ополчения. Они выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни в сторону здания.

Дипломатические работники, в том числе и посол США, были эвакуированы из здания заранее и к настоящему времени покинули Ирак.

Ранее президент Ирака Бархам Салех заявил, что премьер-министр страны Адель Абдель Махди согласился подать в отставку.

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