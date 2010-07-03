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Политика

16:55

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ аль-Багдади

политика за рубежом

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Участвовали восемь вертолетов США, их обстреляли по пути к месту операции, а также группа военных. Они не пострадали, уточнил американский лидер.

Множество боевиков и подручных аль-Багдади уничтожены, добавил он. Освобождены 11 маленьких детей, пострадавших среди них нет, передает РИА Новости.

Трамп рассказал, что аль-Багдади хотел скрыться в подземном туннеле и в безвыходной ситуации взорвал себя.

"Он умер как трус, убегая и плача", – подчеркнул президент Штатов.

Американский лидер поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь. Он также выразил благодарность за поддержку сирийским курдам.

Трамп обратил внимание, что РФ заранее не было известно об операции. Но несмотря на это Россия разрешила пролет над территорией Сирии.

Он заявил, что наблюдал операцию в прямом эфире из ситуационного центра Белого дома. "Это было, как смотреть кино", – отметил он. В ситуационной комнате находились вице-президент Майк Пенс, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и другие, сообщил президент США.

Ранее ликвидацию главаря ИГ подтвердили высокопоставленный источник в иракской разведке и американские военные.

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