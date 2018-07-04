Сын лидера ИГ убит в Сирии – СМИ

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Сын лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Хузайфа аль-Бадри погиб в сирийской провинции Хомс, сообщает "Газета.ру".

Боевика ликвидировали в ходе операции против военных сил России и Сирии. При этом о судьбе самого лидера ИГ Бакра аль-Багдади пока не сообщается. Террористы отрицают сообщения о его ликвидации.

Боевики "Сирийской свободной армии" совместно с правительственными войсками и воздушно-космическими силами РФ отразили наступление группировки "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) в южной зоне деэскалации.

Атаке подверглись населенные пункты, которые добровольно присоединились к сторонникам законного сирийского правительства. В столкновениях террористы лишились трех бронемашин и 14 пикапов с пулеметами. Порядка 70 боевиков были убиты. Военные сирийской армии потерь не понесли, есть ли убитые у "Сирийской свободной армии", пока не сообщается.