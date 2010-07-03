В иракской разведке подтвердили ликвидацию главаря ИГ

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Фото: телеграм канал Mash
Высокопоставленный источник в иракской разведке подтвердил ликвидацию лидера запрещенной в РФ террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Ирак сыграл значительную роль в операции – якобы разведслужбы страны помогли Штатам установить местонахождение террориста. Вместе с ним были уничтожены несколько иракцев, входивших в руководство группировки, добавили источники агентства.
В то же время окончательное подтверждение гибели главаря ИГ станет возможным после проведения экспертизы ДНК и биометрических тестов. Сейчас этим занимаются судмедэксперты США.
По данным СМИ, аль-Багдади носил с собой пояс смертника и подорвал его, чтобы избежать поимки. В Сети появился фрагмент видео с кадрами, на которых запечатлены последствия операции.
На месте операции найдены семь тел, в том числе три женщины. В операции участвовали восемь вертолетов и два беспилотника.
WATCH: Video believed to show the U.S. operation in Syria which killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/YeiiayogJt— BNO News (@BNONews) 27 октября 2019 г.
Ранее о ликвидации главаря ИГ сообщили американские военные. Они считают, что уничтожили его во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб 26 октября.
В СМИ говорилось, что Пентагон доложил Белому дому об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади. Причем заявление это Минобороны США сделало с "высокой степенью уверенности".
Внимание СМИ также привлек Дональд Трамп, который после спецоперации разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии", произошедшем недавно. Правда, о чем идет речь, американский лидер не пояснил.
В последние годы СМИ не раз писали о ликвидации главаря ИГ. В конце 2018-го сообщалось, что аль-Багдади тяжело ранен, прикован к постели и не управляет группировкой.
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