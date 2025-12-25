Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 16:59

Общество
Главная / Истории /

Ветеринар Шеляков перечислил главные опасности для животного во время груминга

Состричь шерсть и хвост: чем опасен непрофессиональный подход к грумингу

Посещение столичного груминг-салона закончилось для собаки ампутацией хвоста, сообщила ее хозяйка. Чем такая история грозит компании и как часто происходят подобные случаи, разбиралась Москва 24.

"Это вы виноваты"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/reallyalechka

Собаке породы бишон-фризе блогера Кристины Ракуты травмировали хвост во время груминга в одном из московских салонов на Волгоградском проспекте. Девушка рассказала в Сети, что стрижка растянулась на 5 часов и она получила сообщение, будто пес по кличке Джек слишком игривый и для процедуры потребуется больше времени.

Позже выяснилось, что в процессе стрижки животному повредили хвост. Причем, по словам Кристины, об этом сотрудники решили умолчать, закрыв место травмы эластичной лентой. Проблема обнаружилась уже дома, когда хозяйка увидела у питомца обильное кровотечение и серьезную рану, из-за чего пришлось экстренно обратиться в ветеринарную клинику.

Сейчас собака находится в процессе реабилитации. Блогер отметила, что администрация салона не взяла на себя полную ответственность, ограничиваясь предложением о частичной компенсации расходов на лечение. При этом изначально речь шла о покрытии всех затрат, связанных с инцидентом, которые составили 50 тысяч рублей, добавила она.

Но владелец, видимо, увидел мои посты про ситуацию и сильно обиделся, еще начал угрожать Роскомнадзором. Самое смешное, что он начал полностью отрицать свою вину. "В этом нет нашей вины, это вы виноваты в том, что хвост ампутировали".
Кристина Ракута
хозяйка пострадавшей собаки

Также, по словам девушки, владелец салона просил ее удалить все посты, связанные с инцидентом.

"Выбирайте нормальные груминги, если не хотите чтобы ваши питомцы пострадали", – заключила блогер.

Ранее громкая история произошла со шпицем по кличке Честер. Хозяйка, обнаружив у него проблемы с дыханием, обратилась в ветеринарную клинику, где за оказание услуг попросили 75 тысяч рублей. Внеся 5 тысяч в качестве предоплаты, женщина оставила собаку в стационаре, а вскоре получила обратно мертвого питомца. При этом в Сети появилось видео из учреждения, на котором сотрудники клиники не подходят к животному и высмеивают хозяйку.

"Вопиющий непрофессионализм"

Фото:123RF.com/brezina123

Владельцам животных надо понимать, что проблемы во время груминга периодически случаются, рассказал Москве 24 врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

"Основная причина – человеческий фактор: например, недостаточный опыт мастера, спешка, излишняя подвижность животного. Даже в парикмахерской для людей иногда случаются казусы", – отметил эксперт.

По его словам, инструменты профессионального грумера – это высокоточные и чрезвычайно острые ножницы. Их режущая кромка заточена до состояния, близкого к бритве. Они не только имеют высокую стоимость, но и отличаются хрупкостью, добавил ветеринар.

Именно из-за своей остроты и отсутствия ощутимого сопротивления при резке профессиональный инструмент может случайно повредить кожу животного. Подобные инциденты не являются чем-то из ряда вон выходящим, хотя и крайне негативны. Однако скрывать их категорически недопустимо.
Михаил Шеляков
врач-ветеринар высшей квалификационной категории

Эксперт подчеркнул, что острый инструмент может оставить глубокие порезы, и повреждения чаще всего затрагивают периферические части тела, где есть кровоснабжение – кончики ушей или хвоста. Любое повреждение или нарушение кровотока в этих зонах может привести к некрозу и потере ткани.

"Поэтому попытка скрыть произошедшее – это вопиющий непрофессионализм. Своевременное признание ошибки и немедленное обращение в ветеринарную клинику позволяют восстановить кровоснабжение поврежденного участка, наложить швы и так далее. Что касается ампутации хвоста полностью, в данном случае это вызывает вопросы. Теоретически причиной могло стать септическое поражение, но для его стремительного развития требуются антисанитарные условия или загрязненный инструмент", – отметил эксперт.

Проблема произошедшего заключается еще и в том, что для животного такая ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой. Это может подорвать доверие питомца не только к посторонним, но и хозяевам, которые привели его в салон. Есть риск, что подобные негативные ассоциации закрепятся у собаки навсегда, отметил эксперт.

"Важно помнить, что хвост не является рудиментом. Он выполняет ряд критически важных функций, включая поддержание равновесия, особенно при маневрировании на сложных траекториях", – указал ветеринар.

Потеря хвоста или его значительной части может повлиять на здоровье: снижается ловкость, увеличивается риск травм (подворотов лап, падений), а также возрастает вероятность заболеваний из-за постоянно открытой слизистой, заключил Шеляков.

Для привлечения груминг-салона к ответственности необходимо обратиться к нему с оформлением письменной претензии, врученной под подпись, отметил в разговоре с Москвой 24 юрист по гражданским делам Алексей Койтов.

"После истечения законного срока на рассмотрение и удовлетворение претензии, который составляет 10 дней (ст. 31 закона о "Защите прав потребителей"), пострадавшей стороне не лишним будет направить жалобу в Роспотребнадзор", – отметил эксперт.

Несмотря на эмоциональную оценку ситуации, с формально-правовой точки зрения собака является вещью. В соответствии с этим, как и при повреждении любого другого имущества, переданного для оказания услуг (например, куртки в химчистке или обуви в мастерской), исполнитель обязан либо заменить предмет, что в случае с животным невозможно, либо возместить двукратную стоимость (ст. 35 закона о "Защите прав потребителей"), добавил юрист.

В случае судебного разбирательства с исполнителя может быть взыскан дополнительный судебный штраф в размере 50% от всех присужденных потребителю сумм, включая возврат денег, возмещение двукратной стоимости собаки, моральный вред и возможную неустойку (ст. 13 закона о "Защите прав потребителей").
Алексей Койтов
юрист по гражданским делам

Также юрист посоветовал потребителям детально прописывать перечень заказываемых услуг в договоре.

"Если по каким-то причинам не хочется связываться с бумагами, рекомендуется перед посещением салона включить диктофон и зафиксировать все общение, чтобы в случае конфликта иметь доказательства договоренностей", – посоветовал юрист.

В то же время он усомнился, что случай с собакой блогера подпадает под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ). По его словам, состав преступления здесь, вероятно, отсутствует, поскольку издевательств над собакой не было.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоживотныеистории

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика