Ветеринар Шеляков перечислил главные опасности для животного во время груминга

Посещение столичного груминг-салона закончилось для собаки ампутацией хвоста, сообщила ее хозяйка. Чем такая история грозит компании и как часто происходят подобные случаи, разбиралась Москва 24.

"Это вы виноваты"

Собаке породы бишон-фризе блогера Кристины Ракуты травмировали хвост во время груминга в одном из московских салонов на Волгоградском проспекте. Девушка рассказала в Сети, что стрижка растянулась на 5 часов и она получила сообщение, будто пес по кличке Джек слишком игривый и для процедуры потребуется больше времени.

Позже выяснилось, что в процессе стрижки животному повредили хвост. Причем, по словам Кристины, об этом сотрудники решили умолчать, закрыв место травмы эластичной лентой. Проблема обнаружилась уже дома, когда хозяйка увидела у питомца обильное кровотечение и серьезную рану, из-за чего пришлось экстренно обратиться в ветеринарную клинику.

Сейчас собака находится в процессе реабилитации. Блогер отметила, что администрация салона не взяла на себя полную ответственность, ограничиваясь предложением о частичной компенсации расходов на лечение. При этом изначально речь шла о покрытии всех затрат, связанных с инцидентом, которые составили 50 тысяч рублей, добавила она.





Кристина Ракута хозяйка пострадавшей собаки Но владелец, видимо, увидел мои посты про ситуацию и сильно обиделся, еще начал угрожать Роскомнадзором. Самое смешное, что он начал полностью отрицать свою вину. "В этом нет нашей вины, это вы виноваты в том, что хвост ампутировали".

Также, по словам девушки, владелец салона просил ее удалить все посты, связанные с инцидентом.

"Выбирайте нормальные груминги, если не хотите чтобы ваши питомцы пострадали", – заключила блогер.

Ранее громкая история произошла со шпицем по кличке Честер. Хозяйка, обнаружив у него проблемы с дыханием, обратилась в ветеринарную клинику, где за оказание услуг попросили 75 тысяч рублей. Внеся 5 тысяч в качестве предоплаты, женщина оставила собаку в стационаре, а вскоре получила обратно мертвого питомца. При этом в Сети появилось видео из учреждения, на котором сотрудники клиники не подходят к животному и высмеивают хозяйку.

"Вопиющий непрофессионализм"

Владельцам животных надо понимать, что проблемы во время груминга периодически случаются, рассказал Москве 24 врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

"Основная причина – человеческий фактор: например, недостаточный опыт мастера, спешка, излишняя подвижность животного. Даже в парикмахерской для людей иногда случаются казусы", – отметил эксперт.

По его словам, инструменты профессионального грумера – это высокоточные и чрезвычайно острые ножницы. Их режущая кромка заточена до состояния, близкого к бритве. Они не только имеют высокую стоимость, но и отличаются хрупкостью, добавил ветеринар.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Именно из-за своей остроты и отсутствия ощутимого сопротивления при резке профессиональный инструмент может случайно повредить кожу животного. Подобные инциденты не являются чем-то из ряда вон выходящим, хотя и крайне негативны. Однако скрывать их категорически недопустимо.

Эксперт подчеркнул, что острый инструмент может оставить глубокие порезы, и повреждения чаще всего затрагивают периферические части тела, где есть кровоснабжение – кончики ушей или хвоста. Любое повреждение или нарушение кровотока в этих зонах может привести к некрозу и потере ткани.

"Поэтому попытка скрыть произошедшее – это вопиющий непрофессионализм. Своевременное признание ошибки и немедленное обращение в ветеринарную клинику позволяют восстановить кровоснабжение поврежденного участка, наложить швы и так далее. Что касается ампутации хвоста полностью, в данном случае это вызывает вопросы. Теоретически причиной могло стать септическое поражение, но для его стремительного развития требуются антисанитарные условия или загрязненный инструмент", – отметил эксперт.

Проблема произошедшего заключается еще и в том, что для животного такая ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой. Это может подорвать доверие питомца не только к посторонним, но и хозяевам, которые привели его в салон. Есть риск, что подобные негативные ассоциации закрепятся у собаки навсегда, отметил эксперт.

"Важно помнить, что хвост не является рудиментом. Он выполняет ряд критически важных функций, включая поддержание равновесия, особенно при маневрировании на сложных траекториях", – указал ветеринар.

Потеря хвоста или его значительной части может повлиять на здоровье: снижается ловкость, увеличивается риск травм (подворотов лап, падений), а также возрастает вероятность заболеваний из-за постоянно открытой слизистой, заключил Шеляков.

Для привлечения груминг-салона к ответственности необходимо обратиться к нему с оформлением письменной претензии, врученной под подпись, отметил в разговоре с Москвой 24 юрист по гражданским делам Алексей Койтов.

"После истечения законного срока на рассмотрение и удовлетворение претензии, который составляет 10 дней (ст. 31 закона о "Защите прав потребителей"), пострадавшей стороне не лишним будет направить жалобу в Роспотребнадзор", – отметил эксперт.

Несмотря на эмоциональную оценку ситуации, с формально-правовой точки зрения собака является вещью. В соответствии с этим, как и при повреждении любого другого имущества, переданного для оказания услуг (например, куртки в химчистке или обуви в мастерской), исполнитель обязан либо заменить предмет, что в случае с животным невозможно, либо возместить двукратную стоимость (ст. 35 закона о "Защите прав потребителей"), добавил юрист.





Алексей Койтов юрист по гражданским делам В случае судебного разбирательства с исполнителя может быть взыскан дополнительный судебный штраф в размере 50% от всех присужденных потребителю сумм, включая возврат денег, возмещение двукратной стоимости собаки, моральный вред и возможную неустойку (ст. 13 закона о "Защите прав потребителей").

Также юрист посоветовал потребителям детально прописывать перечень заказываемых услуг в договоре.

"Если по каким-то причинам не хочется связываться с бумагами, рекомендуется перед посещением салона включить диктофон и зафиксировать все общение, чтобы в случае конфликта иметь доказательства договоренностей", – посоветовал юрист.

В то же время он усомнился, что случай с собакой блогера подпадает под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ). По его словам, состав преступления здесь, вероятно, отсутствует, поскольку издевательств над собакой не было.

