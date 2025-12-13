Ветврач Шеляков: стресс из-за новогодних салютов может вызвать цистит у котов

Угощение питомцев едой с новогоднего стола может обернуться острой необходимостью обращения к ветеринару, предупредили эксперты. О каких еще опасностях важно помнить хозяевам животных перед праздниками, разбиралась Москва 24.

Кусочек невыносимой боли

Угощение питомца едой с новогоднего стола зачастую оборачивается срочной поездкой в ветклинику, рассказала "Газете.ру" ветеринарный врач Екатерина Смолицкая.

При этом шоколад, по мнению эксперта, является первоочередной угрозой, так как содержит токсичные для кошек и собак теобромин и кофеин. Они могут вызвать отравление, острыми признаками которого будут рвота, учащенное сердцебиение, возбуждение или судороги.

"Темный и горький шоколад особенно опасны, и иногда нескольких конфет достаточно, чтобы речь шла уже о спасении жизни, а не о легком недомогании", – отметила эксперт.

Также нельзя угощать питомцев копченостями, жирным мясом, колбасами и салатами с майонезом. По мнению ветврача, они являются настоящим ударом для поджелудочной железы. Избыток жира и соли способен спровоцировать острый панкреатит с сильной болью, рвотой и поносом. Все может закончиться госпитализацией на несколько дней.





Екатерина Смолицкая ветеринарный врач Трубчатые куриные кости, запеченные косточки, рыбные хребты – отдельная новогодняя "мина". Они крошатся на острые осколки, которые повреждают слизистую, могут застрять в пищеводе или вызвать непроходимость кишечника, требующую операции. Добавьте к этому приправы, соль, маринады из блюд – и безобидный, с нашей точки зрения, кусочек превращается в источник невыносимой боли.

Кроме того, ветеринар напомнила о негативном влиянии на организм животных даже небольших доз алкоголя, поскольку он быстро всасывается, вызывая угнетение нервной системы, рвоту, шаткую походку, падение сахара в крови, а в тяжелых случаях – судороги и кому.

Помимо этого, ксилит в "диетических" конфетах и выпечке способен провоцировать у собак резкую гипогликемию и острую печеночную недостаточность. Опасны также изюм и виноград: даже небольшое количество в кексах может стать причиной серьезных проблем.

Чтобы не сорваться и не угостить питомца чем-то с праздничного стола, ветеринар посоветовала заранее купить специальные лакомства, которые можно есть животному. Кроме того, важно предупредить членов семьи и гостей, что питомца ни в коем случае нельзя угощать едой с общего стола. Также нужно закрывать мусорное ведро и не оставлять без присмотра тарелки.

Если же питомцу все же удастся что-то стащить, важно оценить, что именно съедено, сколько и когда. Даже если у животного нет никаких тревожных симптомов, но есть уверенность, что он съел что-то из опасных для его здоровья продуктов, лучше сразу позвонить в круглосуточную ветклинику, отметила Смолицкая.

При симптомах отравления, таких как рвота, вялость, дрожь, боль в животе, проблемы с дыханием или глотанием, важно сразу обратиться у ветеринару. До визита к нему надо обеспечить питомцу покой и доступ к свежей воде. Никакие народные методы применять не следует, так как они могут только усложнить работу врача, предостерегла эксперт.

Стрессовый праздник

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев еще и потому, что на улицах начинают активно запускать фейерверки, рассказал Москве 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Их боятся все животные, просто кто-то больше, кто-то меньше. Это природный механизм, заложенный в геноме: грохот и вспышки света "прописаны" как сигналы бедствия, предупреждающие, что нужно скорее прятаться", – пояснил эксперт.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Поэтому, даже если питомец на вид не пугается, для его организма это в той или иной степени стресс, из-за которого могут обостриться уже имеющиеся заболевания.

По словам ветврача, особенно чувствительны кошки: у них стресс может привести к идиопатическому циститу, отличительная особенность которого – наличие крови в моче при отсутствии каких-либо болезненных ощущений.

"При этом владельцы часто пугаются, думая, что это мочекаменная болезнь или опухоль. Чтобы вылечить питомца, очень важно обратиться к ветеринару, который подберет прежде всего антидепрессанты, ведь в этом случае важнее всего нормализовать психологическое состояние животного. Кроме того, могут назначить антибиотики, так как кровь является хорошей питательной средой для микроорганизмов", – отметил Шеляков.

В целом из-за стресса в большей или меньшей степени страдают все системы организма питомцев, прежде всего – сердечно-сосудистая и дыхательная. Также могут усилиться имеющиеся проблемы с мозговым кровообращением, судороги, эпизоды потери сознания, предупредил ветеринар.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Чтобы питомцам было легче пережить период новогодних фейерверков, стоит зашторивать в домах окна и во время грохота салютов стараться обнимать и гладить животных – это лучшее успокоительное.

Если владелец уже знает, что зверь очень бурно реагирует на взрывы пиротехники, есть смысл заранее, примерно за 10 дней до праздников, начать давать питомцу антидепрессанты. Но выписать их должен именно ветеринар, потому что любые препараты имеют побочные эффекты, подчеркнул эксперт.

При выгуле собак в новогодние праздники специалист посоветовал выбирать время и место с наименьшей вероятностью запуска салютов.

"Правда, это бывает сложно, потому что в праздники кто-то может начать использовать и хлопушки. В этом случае главное – не паниковать и не пытаться убежать с питомцем куда-либо, так как это может усилить панику. Лучше просто остановиться, присесть, обнять собаку, сказать что-то ей уверенным спокойным голосом, а потом потихоньку пойти дальше", – посоветовал ветеринар.

При этом в Сети можно встретить мнение, что животных можно приучить к звукам фейерверков, если регулярно включать их, например, на телефоне. Но на деле это не приносит пользы, потому что питомцы отличают искусственные звуки от настоящих, отметил Шеляков.

"Однако есть исследования, согласно которым отвлечь животных помогает белый шум. Действительно, после его включения звери реагируют спокойнее", – считает эксперт.

Если владелец знает, что в праздники ему придется куда-то периодически отлучаться и питомец будет оставаться дома один, лучше также заранее начать прием антидепрессантов.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Конечно, есть препараты, которые действуют экстренно, однако надо понимать, что они достаточно сильные и могут спровоцировать неожиданную реакцию организма, например, в виде рвоты. И если в такой момент питомец в доме будет один, это может закончиться трагически.

Врач также напомнил, что, уходя из дома, важно оставлять все внутренние двери открытыми, чтобы у животного была возможность спрятаться там, где темнее, тише и спокойнее.

"То же самое советую делать всегда, когда в дом приходит много гостей, потому что шумные гулянья и незнакомые люди также часто становятся поводом для стресса", – отметил врач.

Кроме того, питомца ни в коем случае нельзя вытаскивать из укрытия и заставлять общаться с гостями. Если кому-то очень хочется подружиться, например, с кошкой, лучше не склоняться над ней, еще больше пугая, а сесть на пол и попытаться завлечь игрушкой, посоветовал эксперт.

"Кстати, когда в доме много гостей, легко потерять бдительность и оставить входную дверь приоткрытой. Тогда возникает риск, что питомец ускользнет в подъезд и потеряется", – предупредил Шеляков.

Кроме того, он отметил, что навредить здоровью животных могут ароматизаторы, которые активно используют в домах в новогодние праздники. Они могут содержать токсичные вещества, вызвать отравление и даже стать причиной развития астматического синдрома, заключил эксперт.