Системы ПВО уничтожили 29 БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ за 3 часа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, дроны были перехвачены с 20:00 до 23:00.

Больше всего беспилотников силы ПВО уничтожили над Белгородской областью – 10. Кроме того, 7 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 3 – над Московским регионом, по 2 – над Воронежской, Орловской и Ростовской областями и по 1 – над Калужским, Курским и Тульским регионами.

Ранее вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края. В результате в промзоне возник пожар. При этом жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не получили повреждений, среди местных жителей не было пострадавших.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ликвидации 8 БПЛА над городом и акваторией Черного моря. По его данным, осколки от одного из сбитых дронов упали в районе улицы Хрусталева. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

